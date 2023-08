In un minuto la quinta e ultima giornata di Papa Francesco in Portogallo

Dalla Messa nel Parque Tejo, alla presenza di un milione e mezzo di fedeli, e l'Angelus con l'annuncio della sede della prossima Gmg a Seoul insieme all'invito a partecipare al Giubileo dei Giovani a Roma del 2025. Poi, nel pomeriggio, l'incontro con circa 25 mila volontari nel Passeio marítímo de Algés, seguito dal trasferimento nella Base Aerea Figo Maduro per la cerimonia di congedo e la partenza per Roma. In un video tutti gli appuntamenti dell'ultimo giorno del 42.mo viaggio apostolico