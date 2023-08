In un minuto la quarta giornata di Papa Francesco in Portogallo

La tappa a Fatima, con il giro in papamobile tra i 200 mila fedeli riuniti sulla spianata del Santuario e poi la preghiera nella Cappellina nel Santuario con ammalati e detenuti per la Chiesa e per il mondo segnato dalla guerra. Poi il ritorno a Lisbona per la grande Veglia nel Parque Tejo, alla presenza di circa un milione di ragazzi e ragazze da ogni parte del mondo. In un video tutti gli appuntamenti del quarto giorno del 42.mo viaggio apostolico