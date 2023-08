Il Papa a Santa Maria Maggiore per affidare alla Vergine il suo viaggio in Mongolia

Come è ormai consuetudine dall’inizio del suo pontificato, prima di intraprendere la sua 43.ma visita apostolica all’estero, Francesco si è voluto raccogliere in preghiera davanti alla Salus Populi Romani. Domani pomeriggio la partenza per Ulaanbaatar

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Domani, 31 agosto, inizierà il viaggio in Mongolia e Francesco ha voluto affidarlo alla Vergine, recandosi, oggi alla vigilia della partenza, nella basilica di Santa Maria Maggiore. A darne notizia è un comunicato della Sala Stampa vaticana che informa che "questo pomeriggio, mercoledì 30 agosto, Papa Francesco ha lasciato Casa Santa Marta e ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove, come di consueto, si è fermato in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus populi romani, affidandole il suo prossimo Viaggio Apostolico in Mongolia. Al termine ha fatto rientro in Vaticano".

È la 111.ma volta che Francesco raggiunge Santa Maria Maggiore in occasione di un viaggio apostolico. Nel Paese asiatico Francesco, resterà circa quattro giorni, considerando la differenza di fuso orario con l’Italia di 6 ore in avanti. Il rientro in Vaticano è previsto nel pomeriggio del 4 settembre.