Il pranzo del Papa con alcuni giovani nella Nunziatura di Lisbona

Sebastião, Clara Ysabel, Joana, Luis Carlos, Beatriz, Pedro, Audrey, Hannah, Karam, Maria Magdalena. Sono i dieci giovani - sei ragazze e quattro ragazzi - che hanno pranzato oggi, 4 agosto, nella Nunziatura Apostolica di Lisbona nell'ambito della Gmg. Si tratta di giovani di diversa età (dai 34 ai 24 anni) e di diversa nazionalità (portoghesi, brasiliani, guineiani, filippini e anche un palestinese), scelti per rinnovare una tradizione che ormai da anni si ripete in ogni Giornata Mondiale della Gioventù. Al pranzo era presente pure il cardinale Manuel José Macário do Nascimento Clemente, patriarca di Lisbona, e il vescovo ausiliare Amèrico Aguiar, presidente della Fondazione Gmg Lisbona 2023, cardinale nel prossimo Concistoro.