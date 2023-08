Francesco sull’aereo verso Lisbona: dalla Gmg ritornerò ringiovanito

Il Papa ha salutato, come consuetudine, i giornalisti di testate internazionali che lo accompagnano nel 42.mo viaggio apostolico. Con loro ha ricordato che si tratta della quarta Giornata Mondiale della Gioventù che vive dalla prima a Rio de Janeiro nel 2013: “Continuiamo a fare chiasso”

Vatican News



“Sembra che ci siano più di un milione di giovani" a Lisbona per la Gmg, "tornerò ringiovanito”. Queste le parole di Papa Francesco sul volo che lo ha condotto a Lisbona, condivise con gli oltre 70 giornalisti di varie testate internazionali che lo seguono in questo 42.mo viaggio apostolico. “Grazie tante per questa compagnia e per questo lavoro, adesso cercherò di salutarvi uno ad uno”, ha detto loro il Pontefice.

La quarta Gmg

Il viaggio, al via oggi 2 agosto fino a domenica 6, cade a pochi giorni dal decimo anniversario della sua prima trasferta internazionale, quella a Rio de Janeiro, nel luglio 2013, pochi mesi dopo l’elezione. Anche in quel caso, l’occasione era una Giornata Mondiale della Gioventù; Francesco ha poi vissuto quella di Cracovia nel 2016 e Panama nel 2019. Ora una nuova Gmg. "Questa è la quarta, continuiamo a fare chiasso", ha detto il Pontefice ai giornalisti che ha salutato uno per uno, alcuni dei quali gli hanno consegnato dei doni.

I saluti con i giornalisti

Ai cronisti polacchi che gli domandavano quali saranno i prossimi viaggi, Francesco ha risposto: "Mi piacerebbe tornare", in riferimento, appunto, al viaggio di sette anni fa in Polonia. Quanto alla indagine avviata dalla Santa Sede sui casi di abusi in Perù, Papa Francesco ha assicurato: "Andiamo avanti".