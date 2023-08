Il Papa nomina monsignor Filipazzi nunzio in Polonia

Negli ultimi sei anni il presule ha prestato servizio come rappresentante pontificio in Nigeria

Sei anni trascorsi in Nigeria e prima ancora altrettanti in Indonesia, in entrambi in casi come capo della nunziatura apostolica. Ora si profila un ritorno in Europa per l’arcivescovo Antonio Guido Filipazzi, che il Papa ha destinato oggi come nuovo nunzio in Polonia.



Originario di Melzo, in provincia di Milano, 59 anni, il presule stato ordinato sacerdote nel 1987. Laureato in Diritto canonico, è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel ‘92 e ha prestato inizialmente servizio nelle rappresentanze pontificie in Sri Lanka, Austria, Germania e presso la sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.



Eletto da Francesco titolare di Sutri e nunzio apostolico nel 2011, monsignor Filipazzi è stato ordinato vescovo nel marzo dello stesso anno per poi ricevere il suo primo incarico in Indonesia come rappresentante pontificio.