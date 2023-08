Il Papa atterrato a Lisbona per la Gmg, inizia il 42.mo viaggio internazionale

Francesco è arrivato in Portogallo in anticipo sull’orario previsto. Ad accoglierlo alla base aerea di Figo Maduro, il nunzio apostolico e il presidente della Repubblica Rebelo de Sousa. Nell'incontro con le autorità, il primo discorso del Papa e, nel pomeriggio, la celebrazione dei Vespri con il clero locale

Vatican News

Con un anticipo di circa quindici minuti rispetto all’orario previsto, alle 9.43 locali (le 10.43 in Italia), Francesco è atterrato alla base aerea di Figo Maduro, a Lisbona, dove si apre il suo 42.mo viaggio internazionale, il secondo in Portogallo - la prima volta nel maggio del 2017 per il centenario delle Apparizioni della Madonna di Fatima - e dove Francesco condividerà con il milione di ragazzi attesi nel Paese la 37.ma Giornata mondiale della Gioventù.

L'accoglienza in aeroporto

Ad accogliere il Papa, a bordo dell’aereo, il nunzio apostolico in Portogallo, monsignor Ivo Scapolo; ai piedi del velivolo, oltre a due bimbi in abito tradizionale con mazzi di fiori, il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa. Dopo la guardia d’onore, il Papa e il presidente si sono recati nella Vip lounge, nell’hangar, dove è avvenuta la presentazione delle due delegazioni, portoghese e vaticana, e dove il Pontefice si è poi trattenuto con Rebelo de Sousa, che il Papa incontrerà di nuovo a breve nel Palazzo Nazionale di Belém, residenza ufficiale del capo dello Stato per la cerimonia di benvenuto e la visita di cortesia al presidente.

Il programma della giornata

A seguire, il programma della prima giornata prevede il consueto incontro con le autorità politiche, la società civile e il corpo diplomatico nel Centro Culturale de Belém, dove Francesco terrà il suo primo discorso. Dopo pranzo, il Papa riceverà nella nunziatura apostolica il presidente dell’Assemblea della Repubblica, Augusto Ernesto dos Santos Silva e il primo ministro António Costa. L’ultimo impegno della giornata è al Monastero Reale di Santa Maria di Belém per i Vespri con il clero locale., dove il Papa terrà l’omelia.

Ad accompagnare il viaggio del Papa in Portogallo e questa Gmg è il logo creato da una giovane designer portoghese. Il simbolo, con i colori della bandiera nazionale, descrive sullo sfondo di una grande Croce il dinamismo di Maria in visita a Elisabetta, secondo il motto scelto dal Papa per la Giornata "Maria si alzò e andò in fretta".