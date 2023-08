Papa Francesco a Lisbona, in 90 secondi il viaggio in Portogallo per la Gmg

Gli incontri, gli abbracci, le celebrazioni, gli eventi, i dialoghi, le Messe e le preghiere. Cinque giorni intensi quelli del Papa a Lisbona per la 37.ma Giornata Mondiale della Gioventù, con una tappa di poche ore a Fatima per pregare con malati e detenuti. In un video ripercorriamo il 42.mo viaggio apostolico internazionale di Jorge Mario Bergoglio con le più belle immagini