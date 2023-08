Il Papa a Santa Maria Maggiore per ringraziare la Madonna del viaggio a Lisbona

Francesco, di ritorno ieri 6 agosto dal Portogallo, si è recato questa mattina per la 110.ma volta nella Basilica liberiana per pregare la Salus Populi Romani, simbolo della Gmg insieme alla Croce pellegrina

Vatican News

Come di consueto al termine di ogni viaggio apostolico, anche questa volta dopo il suo ritorno da Lisbona di ieri, domenica 6 agosto, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, Papa Francesco si è recato stamane nella Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Madonna. Il Papa, informa la Sala Stampa vaticana, ha sostato in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani, portata peraltro nei giorni scorsi a Lisbona durante la Gmg come uno dei simboli dell'intero evento insieme alla Croce pellegrina.

Già prima della partenza, Francesco si era recato dalla Vergine per affidarle il suo 42.mo viaggio apostolico e tutti i giovani che avrebbero partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù. Oggi vi ha fatto quindi ritorno - per la 110.ma volta dall'inizio del suo pontificato - per ringraziarla del buon esito del pellegrinaggio in terra lusitana che ha visto la partecipazione di oltre un milione e mezzo di ragazzi e ragazze da tutto il mondo.

Al termine della visita di oggi, il Papa ha fatto poi rientro in Vaticano.