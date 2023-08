Il Papa ai giornalisti in volo: ci farà bene capire il grande silenzio della Mongolia

Nel corso dei saluti rivolti agli operatori dell'informazione a bordo dell'aereo, Francesco ha parlato del Paese asiatico evidenziandone la cultura "silenziosa". "La Mongolia si capisce con i sensi", ha detto, consigliando un po' di musica di Borodin, "capace di esprimere cosa significa questa lunghezza e grandezza della Mongolia". Commentando, in una risposta al giornalista dell'Ansa, l'incidente mortale sul lavoro avvenuto nel torinese, ha detto che i lavoratori sono sacri

Vatican News

Papa Francesco, dopo il saluto ai circa settanta giornalisti che lo accompagnano a bordo del volo che si sta dirigendo in Mongolia, stimolato da un commento di uno di loro, esprime una delle peculiarità del popolo mongolo che sta per visitare.

Capire la Mongolia "con i sensi"

Il Pontefice prende spunto dalla scarsa densità della popolazione nel vasto territorio della nazione:

Andare in Mongolia è andare presso un popolo piccolo in una terra grande. La Mongolia sembra non finire e gli abitanti sono pochi, un popolo piccolo (poco numeroso) di grande cultura. Credo che ci farà bene capire questo silenzio, così lungo, così grande. Ci aiuterà a capire cosa significa ma non intellettualmente, capirlo con i sensi.

E precisa: "La Mongolia si capisce con i sensi". Poi aggiunge una citazione culturale:

Mi permetto di dire che farà bene forse ascoltare un po' la musica di Borodin, che è stata capace di esprimere cosa significa questa lunghezza e grandezza della Mongolia.

La giornalista Eva Fernandez di Radio Cope fa vedere al Papa una borraccia di un militare ucraino

Quella borraccia trafitta dai proiettili in Ucraina

Durante il giro dei saluti ai giornalisti in volo con il Papa, gli viene mostrata una borraccia: appartiene a un militare ucraino che si è salvato da una esplosione. Ha portato questo oggetto in una chiesa di Leopoli per ringraziare di essersi salvato. È stata la giornalista Eva Fernandez, di Radio Cope, a raccontare questa storia. Ne è venuta in possesso temporaneo perché la facesse vedere al Papa. Questo oggetto, con i segni della guerra scolpiti, sarà comunque riportato nella chiesa con la benedizione che oggi Francesco ha voluto dare.

I lavoratori sono sacri

Nel corso dello scambio di saluti, inoltre, Francesco ha anche risposto alla domanda, posta dal giornalista dell’Ansa Fausto Gasparroni, relativa all'incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi a Brandizzo, nel Torinese, dove cinque operai sono morti travolti da un treno. Il Papa ha detto che questi incidenti sono sempre una mancanza di cura. I lavoratori sono sacri, ha affermato.