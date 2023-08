Il Papa confessa a Lisbona tre giovani

Accolto da cori di "“Esta es la juventud del Papa…”, Papa Francesco è arrivato questa mattina, 4 agosto, terzo giorno del suo viaggio in Portogallo per la Gmg, nel Giardino Vasco da Gama di Lisbona. In questo grande spazio verde, si svolge uno dei momenti più significativi dell'intera Giornata Mondiale della Gioventù: le confessioni di ragazzi e ragazzi. Nel grande parco sono stati posizionati infatti 150 confessionali, realizzati da giovani detenuti del carcere di Pasos de Ferreira, costruiti con materiale riciclato e riciclabile e realizzati in modo da essere accessibili anche ai disabili. Il Papa - prima di recarsi al Centro Social Paroquial Sao Vicente de Paulo per incontrare i rappresentati di alcuni centro di assistenza e di carità -, giunto in sedia a rotelle, ha confessato lui stesso tre giovani: un ragazzo spagnolo di 21 anni, una ragazza guatemalteca di 33 e un italiano di 19 anni.