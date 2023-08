La preghiera di Francesco per la pace in Camerun e il saluto ai giovani della Gmg

Accolto da applausi al termine dell'Angelus Francesco ha salutati alcuni gruppi di giovani che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Quindi ha invocato la pace in Camerun, afflitto da violenza e guerra

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

Dalla finestra del Palazzo Apostolico, subito dopo la preghiera mariana dell'Angelus. Francesco ha chiesto preghiere per la pace in Camerun dove domani, nella vigilia della festa di Maria Santissima Assunta in cielo, nella diocesi di Bafoussam si svolgerà un pellegrinaggio "per chiedere la pace nel Paese ancora afflitto dalla violenza e dalla guerra".

In preghiera per la pace in Camerun e Ucraina

"Uniamoci in preghiera ai nostri fratelli del Camerun - esorta il Vescovo di Roma - affinché, per intercessione della Vergine di Dio, sostenga la speranza del popolo che soffre da anni e apra vie di dialogo per giungere alla concordia e alla pace". Il pensiero del Papa ancora una volta è andato poi alla "martoriata Ucraina che soffre tanto questa guerra".

Le bandiere dei giovani della Gmg

Inoltre, accolto da applausi e acclamazioni, il Pontefice ha salutato i numerosi giovani presenti in Piazza San Pietro che hanno preso parte alla Gmg di Lisbona. "Sono tanti,", ha osservato guardando le bandiere di Polonia, Messico, Argentina, Italia; Salvador, Messico e Taiwan.

In Camerun dal 2017 è in corso una guerra civile iniziata a causa di dispute socio-culturali. Conosciuto anche come "crisi anglofona", il conflitto si è originato dall’insurrezione portata avanti dai separatisti di lingua inglese contro le forze armate regolari. In risposta, il governo ha inviato l'esercito nelle regioni di lingua inglese per reprimere il dissenso. Nei primi sei mesi del 2023 la violenza e la repressione sono aumentate. Sullo sfondo le lacerazioni politiche legate alla successione del presidente Paul Biya, 90 anni, in carica dal 1982.