Fatima, Bruni: il Papa ha pregato con dolore per la pace

Papa Francesco in preghiera a Fatima

Dopo il Rosario di Francesco al Santuario portoghese, l’account @Pontifex ha diffuso un meme con una preghiera di Francesco alla Madonna: “Ti consacriamo la Chiesa e il mondo, specialmente i Paesi in guerra”

Leggi Anche 05/08/2023 La supplica del Papa a Fatima con malati e detenuti: il mondo ottenga la pace Francesco lascia Lisbona e vola nella cittadina mariana, già visitata nel 2017, per pregare il Rosario nella Cappellina delle Apparizioni. Alcuni giovani ammalati recitano le ...

Alessandro De Carolis - Città del Vaticano

Un lungo silenzio che riassume la voce di milioni di anime, unite dall’unico augurio che il mondo dimentichi l’orrore della guerra, di ogni guerra. Il Rosario di Francesco Fatima, condiviso con 200 mila persone dal vivo senza contare le persone in preghiera in diretta tv, ha avuto nel primo pomeriggio il suggello di un tweet, anzi di un meme-tweet, rilanciato dall’account @Pontifex con una ulteriore invocazione di pace alla Vergine da parte del Papa.



Il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni ha spiegato ai giornalisti che in quel “lungo momento di silenzio” nella Cappellina davanti alla Madonna “il Papa ha pregato, con dolore, per la pace”. Una sorta di anticipazione del quarto mistero del Rosario recitato poco dopo davanti al Santuario, che aveva al cuore quella stessa supplica.



Il testo del meme-tweet

A lato di uno scatto che ritrae il Papa di fronte all’effigie mariana, il meme-tweet riporta a sinistra brevi righe di una preghiera intensa. “Con cuore di figli ti consacriamo le nostre vite, ogni fibra del nostro essere, tutto quello che abbiamo e siamo, per sempre. Ti consacriamo la Chiesa e il mondo, specialmente i Paesi in guerra”, si legge nel testo, che prosegue: “Ottienici la pace. Tu, Vergine del cammino, apri strade dove sembra che non vi siano”.

La frase conclusiva esprime la totale fiducia nella forza di intercessione della Vergine, più forte di qualsiasi male. “Tu, che sciogli i nodi, allenta i grovigli dell’egoismo e i lacci del potere. Tu, che non ti lasci mai vincere in generosità, riempici di tenerezza, colmaci di speranza e facci gustare la gioia che non passa, la gioia del Vangelo. Amen”.