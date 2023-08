Il Comitato Panamericano di Giudici diventa Associazione privata di fedeli

Il Papa ha stabilito la modifica del COPAJU con un chirografo datato 15 agosto 2023 e ha istituito alle dipendenze del Comitato l’”Istituto di ricerca giuridico Fray Bartolomé de las Casas”, con finalità accademiche, didattiche e formative in tema di diritti sociali, migrazioni e colonialismo

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

Una prolifica attività finalizzata alla protezione e alla promozione dei diritti sociali da parte del potere giudiziario con particolare attenzione ai settori più scartati della società e colpiti da diversi processi di neocolonialismo. È quella svolta dal COPAJU il Comitato Panamericano dei Giudici per i Diritti Sociali e la Dottrina Francescana che Papa Francesco, rispondendo alla richiesta dei suoi fondatori, dispone con un chirografo che diventi un’Associazione Privata di Fedeli di carattere internazionale.

In continua espansione

Creato formalmente in Vaticano nel giugno 2019, nell’ambito dell’incontro tenutosi presso la Casina Pio IV, sede della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, a cui hanno preso parte 120 magistrati dalle tre Americhe, il COPAJU - osserva il Pontefice - “è in continua espansione nel continente americano e “ha creato capitoli nazionali in Argentina, Cile Colombia, Perù, Brasile, Messico, Stati Uniti e Paraguay”.

Origini e sviluppo



Quella che il Santo Padre istituisce come Associazione Privata di fedeli affonda le sue origini nel “Comitato panamericano di giudici e magistrati per i diritti sociali e la dottrina francescana” nato a Buenos Aires, diffusosi in Argentina nel 2017 e promotore nel 2018 del suo primo incontro regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza.



Numerosi gli eventi interazionali organizzati dalla sua creazione dal COPAJU. Il Papa ricorda le riunioni di Roma nel 2019 e 2023, di Iguazù in Argentina nel 2021, del Messcio nel 2022 e di Asunción in Paraguay nel 2023. Quindi il Vescovo di Roma menziona i “numerosi documenti che forniscono orientamenti e definiscono le posizioni pubbliche su varie situazioni di competenza del Comitato Panamenricano e i testi specializzati da questo pubblicati.

Leggi Anche 02/10/2021 Francesco ai giudici argentini: non c’è democrazia con la fame In un videomessaggio, inviato a magistrati del Capitolo argentino di un organismo panamericano animato dalla dottrina francescana, il Pontefice ricorda che la ricchezza nel mondo è ...

“La COPAJU - precisa Francesco - è disciplinata dallo Statuto” allegato al chirografo, in vigore dal 31 agosto prossimo. Inoltre nel documento pontificio vengono nominati per il periodo 2023-2028 presidente del Comitato Panamericano dei Giudici per i Diritti Sociali e la Dottrina Francescana l’argentino Roberto Andrés Gallardo della Repubblica Argentina, vicepresidente la brasiliana Ana Algorta Latorre, come segretario l’argentino Gustavo Daniel Moreno e in veste di membri la colombiana María Julia Figueredo Vivas, la statunitense Tamila Ipema, il cileno Daniel Urrutia Laubreaux e la peruviana Janet Tello Gilardi.

L'Istituto Fray Bartolomé de las Casas

Con il chirografo inoltre si stabilisce la creazione dell'Istituto per la Ricerca e la Promozione dei Diritti Sociali "Fray Bartolomé de las Casas", con finalità accademiche, didattiche e formative sul tema dei diritti sociali, delle migrazioni e del colonialismo. “Sarà sostenuto finanziariamente, diretto e amministrato dalla COPAJU”, scrive il Papa, “e opererà all’interno della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali”. I membri del consiglio accademico dell’istituto nominati dal Papa per il quinquennio 2023-28 sono i professori Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi e Marcelo Suárez Orozco. “D'ora in poi”, conclude Francesco, “le autorità della COPAJU dovranno avere l'approvazione pontificia, in base alle proposte che l'istituzione farà per ogni quinquennio”.