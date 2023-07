Il Papa: Tommaso d’Aquino, uomo di Chiesa dalla immensa sapienza spirituale e umana

Francesco nomina il cardinale Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, come inviato speciale alla celebrazione del 700° anniversario della canonizzazione del Doctor Angelicus del 18 luglio all’Abbazia di Fossanova

Vatican News

“Uomo di Chiesa”, sacerdote e dottore che condivise la sua “immensa sapienza spirituale e umana” attraverso preghiere e scritti. Papa Francesco ricorda ancora la figura di San Tommaso d’Aquino nella lettera in latino - diffusa oggi 11 luglio - con cui nomina il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, come suo inviato speciale alla celebrazione del 700° anniversario della canonizzazione che si terrà il prossimo 18 luglio presso l’Abbazia di Fossanova, nel comune di Priverno, in provincia di Latina.

“Mai gonfiato dalla conoscenza, ma sempre edificato dalla carità”, il frate domenicano che già i contemporanei definivano il “Doctor Angelicus” fu “pieno di meravigliosa cultura”, sottolinea il Papa nella lettera che riporta la data del 30 giugno e la firma a San Giovanni in Laterano. “Scrisse molte opere e insegnò innumerevoli cose, e fu ben qualificato nelle discipline filosofiche e teologiche. Brillava di retta intelligenza e lucidità, e mentre riverentemente indagava con ragione i divini misteri, li contemplava con fervida fede”.

In Evidenza 29/06/2023 Il Papa: sinodalità è crescere come membra vive e attive della Chiesa In una lettera ai vescovi di Latina, Sora e Frosinone in occasione del triennio di anniversari riguardanti san Tommaso d’Aquino, i 700 anni dalla canonizzazione, i 750 dalla morte ...

Il triennio tomistico

Come già nella lettera ai vescovi di Latina, Sora e Frosinone, pubblicata lo scorso 28 giugno, Papa Francesco ricorda il triennio tomistico in cui si ricorderanno, oltre ai 700 anni dalla canonizzazione, il 750° anniversario della morte nel 2024 e l’ottavo centenario della nascita nel 2025. “Con grande diletto d'animo e gioia spirituale, abbiamo accolto i vari progetti della Chiesa per onorare degnamente lo zelo dell'illustrissimo Dottore della santità e lo studio della sacra dottrina”, scrive, aggiungendo di aver accolto la richiesta dei vescovi Mariano Crociata, pastore di Latina, Terracina, Sezze, Priverno; Gerardo Antonazzo, di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo; Ambrogio Spreafico, di Frosinone, Veroli, Ferentino e Anagni-Alatri, che un porporato presiedesse la celebrazione a luglio in onore di San Tommaso e pronunciasse “parole di incoraggiamento spirituale”.

La celebrazione

Da qui la nomina di Semeraro che celebrerà la solenne Eucaristia nell’abbazia di Fossanova, luogo dove il Santo si è "addormentato nel Signore”. “Tutti i partecipanti a questo evento – scrive il Pontefice - saranno incoraggiati a manifestare il loro speciale amore a Cristo e al suo Vangelo con rinnovata forza e nuovo zelo attraverso la preghiera”, come pure “ad essere ardenti dello zelo della fede nella vita quotidiana”.

Altri eventi

In occasione della pubblicazione della lettera del Papa - datata 19 giugno ma diffusa il 28 alle comunità, insieme all'invito a usare il testo per una "attenta riflessione e ispirazione" - i vescovi Crociata, Antonazzo e Spreafico informavano degli altri eventi che si terranno in onore del loro patrono. Oggi pomeriggio, martedì 11 luglio, si svolgerà a Latina un incontro di riflessione, mentre un momento di preghiera è in programma all’Abbazia di Fossanova nel pomeriggio di venerdì 14 luglio. Il 18, alle 18.30, poi, come detto, la solenne celebrazione con Semeraro.