Il Papa con il presidente della Repubblica Socialista del Vietnam Vo Van Thuong (Vatican Media)

Accordo Santa Sede-Vietnam sullo Statuto del Rappresentante pontificio residente nel Paese

L’intesa è stata siglata in occasione della visita in Vaticano del presidente vietnamita Vo Van Thuong, che nel pomeriggio ha incontrato Papa Francesco e successivamente il cardinale Parolin. Le due parti hanno espresso grande apprezzamento per il significativo progresso nei rapporti bilaterali e per i contributi positivi offerti dalla comunità cattolica del Paese asiatico

Vatican News La Santa Sede e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam hanno raggiunto l’Accordo sullo Statuto del Rappresentante pontificio residente e dell’Ufficio del Rappresentante pontificio residente della Santa Sede in Vietnam. L’intesa è stata siglata in occasione della visita oggi in Vaticano del presidente Vo Van Thuong, si legge in un comunicato congiunto, sulla base della decima sessione del Gruppo di lavoro congiunto Vietnam-Santa Sede, svoltasi il 31 marzo scorso in Vaticano, e con il desiderio di continuare a far progredire le relazioni bilaterali. Durante i colloqui, questo pomeriggio, tra il presidente vietnamita e Papa Francesco e, successivamente, con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, le due parti hanno espresso grande apprezzamento per il significativo progresso nei rapporti bilaterali e per i contributi positivi finora offerti dalla comunità cattolica del Paese. Entrambe le parti hanno espresso la loro fiducia che il Rappresentante pontificio residente adempia al ruolo e al mandato conferiti nell'Accordo, riferisce il comunicato, sostenga la comunità cattolica vietnamita nei suoi impegni nel rispetto della legge e, sempre ispirandosi al Magistero della Chiesa, a realizzare la vocazione di "accompagnare la nazione" e ad essere "buoni cattolici e buoni cittadini", contribuendo allo sviluppo del Paese. Il Rappresentante pontificio sarà un ponte per far progredire le relazioni tra il Vietnam e la Santa Sede, conclude il comunicato. I rapporti erano stati interrotti nel 1975, ma avevano visto sviluppi incoraggianti a partire dal 1990. Nel 2011 Benedetto XVI aveva nominato un Rappresentante pontificio non residente.