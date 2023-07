Monsignor Fernández nuovo Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede

L'arcivescovo di La Plata, nominato oggi da Francesco, coprirà anche il ruolo di presidente della Pontificia Commissione Biblica e della Commissione Teologica Internazionale. Il presule prenderà possesso degli incarichi a metà settembre 2023. Succede al cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer, che il Papa ha ringraziato per gli anni alla guida del Dicastero

Vatican News

Francesco ha nominato monsignor Víctor Manuel Fernández, finora arcivescovo di La Plata, in Argentina, quale nuovo Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e Presidente della Pontificia Commissione Biblica e della Commissione Teologica Internazionale, e prenderà possesso degli incarichi a metà settembre 2023. L’arcivescovo succede al cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I. ringraziato dal Papa per il lavoro svolto quale Prefetto.

Monsignor Fernández è nato il 18 luglio 1962 ad Alcira Gigena, nella Provincia di Córdoba, in Argentina. È stato ordinato sacerdote il 15 agosto 1986 per la Diocesi di Villa de la Concepción del Río Cuarto, sempre in Argentina. Ha conseguito la Licenza in Teologia con specializzazione biblica presso la Pontificia Università Gregoriana (Roma) e successivamente il Dottorato in Teologia presso la Facoltà di Teologia di Buenos Aires.

Dal 1993 al 2000 è stato Parroco di Santa Teresita a Río Cuarto (Córdoba). È stato fondatore e direttore dell’Istituto di Formazione Laicale e del Centro di Formazione per Insegnanti Jesús Buen Pastor nella stessa città. Nella sua Diocesi è stato anche formatore del Seminario, Direttore per l’Ecumenismo e Direttore per la Catechesi.

Nel 2007 ha partecipato alla V Conferenza dei Vescovi Latinoamericani (Aparecida) come sacerdote rappresentante dell’Argentina e, successivamente, come membro del gruppo di redazione del documento finale.

Dal 2008 al 2009 è stato Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Cattolica Argentina e Presidente della Società Teologica Argentina.

Dal 2009 al 2018 è stato Rettore della Pontificia Università Cattolica Argentina.

Il 13 maggio 2013 è stato nominato Arcivescovo da Papa Francesco.

Ha partecipato, come membro, ai Sinodi dei Vescovi del 2014 e del 2015 sulla famiglia, nei quali ha fatto parte anche dei gruppi di redazione.

Nell’Assemblea della Conferenza Episcopale Argentina del 2017 è stato eletto Presidente della Commissione Episcopale per la Fede e la Cultura (Commissione Dottrinale).

Nel giugno 2018 ha assunto la carica di Arcivescovo di La Plata.

È stato membro del Pontificio Consiglio della Cultura e Consultore della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Attualmente è membro del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Tra libri e articoli scientifici, ha più di 300 pubblicazioni, molte delle quali tradotte in varie lingue. Questi scritti mostrano un’importante base biblica ed un costante sforzo di dialogo della teologia con la cultura, la missione evangelizzatrice, la spiritualità e le questioni sociali.