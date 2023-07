Gmg, il Papa: giovani, camminate con coraggio e con gli altri non da soli

In un breve videomessaggio pubblicato dal quotidiano Avvenire Francesco benedice un gruppo di ragazze e ragazzi italiani in partenza per Lisbona: arrivate con gioia a questo incontro

Vatican News

L’indicazione che viene dalla saggezza: “La vita è mettersi in cammino”. E l’invito del Pastore che si prepara ad abbracciare una folla di giovani amici: “Vi auguro di arrivare con gioia a questo incontro”. Una manciata di secondi per un videomessaggio veloce quanto affettuoso e profondo. Il Papa lo ha rivolto a un gruppo di ragazze e ragazzi che tra qualche giorno raggiungeranno Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù, in programma dal primo al 6 agosto, che dal 2 vedrà anche Francesco nella capitale lusitana.

Guarda il videomessaggio del Papa ai giovani italiani per la Gmg

“Guardate dove volete arrivare”



Nel videomessaggio pubblicato oggi dal quotidiano dei vescovi italiani Avvenire, Francesco augura "una buona strada" ai giovani "e di arrivare con gioia a quell’incontro”, invitando anche a compiere un percorso di vita orientato alla condivisione e non all'isolamento.

Fare questa strada e mettersi in cammino: la vita è così, è mettersi in cammino. I giovani hanno questa vocazione di mettersi in cammino. Andate avanti, coraggiosamente, guardando sempre dove voi volete arrivare. Con quella mistica del cammino, che è sempre vicino agli altri e non da soli.