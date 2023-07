Francesco: siamo un mondo in guerra, c’è bisogno della gioia del Vangelo

È dedicato all’ormai vicinissima Giornata Mondiale della Gioventù il video con l’intenzione di preghiera per il mese di Agosto. In un botta e risposta con i giovani di vari Paesi il Papa confida le sue attese: la Chiesa non è un "club per anziani", abbiamo bisogno dei giovani per non invecchiare. Dalla Gmg mi piacerebbe vedere un seme del futuro dove possiamo sentirci sorelle e fratelli

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

“Siamo in guerra, abbiamo bisogno di un mondo che non abbia paura di testimoniare il Vangelo. Un mondo in cui ci sia gioia, perché se noi cristiani non abbiamo gioia non siamo credibili e nessuno ci crede”. Sono le parole di Francesco nel Video del Papa diffuso oggi dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa dedicato alla Giornata Mondiale della Gioventù: un dialogo tra Francesco e i giovani di ogni parte del mondo.

Un'immagine del Video del Papa per il mese di Agosto

La Chiesa ha bisogno dei giovani per non invecchiare

L’intenzione di preghiera per il mese di agosto è infatti dedicata all’ormai vicina Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. “La Chiesa non è un club per anziani”, dice il Vescovo di Roma rispondendo, “così come non è un club per giovani. Se diventa un club per anziani, è destinata a morire”. Una ragazza brasiliana lo interpella in portoghese sul perché in chiesa nel suo quartiere siano presenti solo persone anziane. Il Pontefice cita san Giovanni Paolo II, “se vivi con i giovani, diventi anche tu giovane” e spiega: “la Chiesa ha bisogno dei giovani per non invecchiare”.

Il Video con l'intenzione di preghiera per il mese di agosto

In cammino per aiutare gli altri

Un’altra partecipante al prossimo incontro di Lisbona dalle Filippine chiede il motivo della scelta del motto scelto per la GMG: “Maria si alzò e andò in fretta”. “Perché Maria”, risponde Francesco, “appena sa che sarà la madre di Dio, non sta lì a farsi un selfie o a mettersi in mostra. La prima cosa che fa è mettersi in cammino, in fretta e furia, per servire, per aiutare”. Da qui l’invito del Papa rivolto ai giovani di tutto il mondo: “Anche voi dovete imparare da lei a mettervi in cammino per aiutare gli altri”.

Un'immagine del Video del Papa per il mese di Agosto

Un seme per un mondo di amore

Alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona – spiega ancora il Pontefice, questa volta ad una ragazza della Costa d’Avorio – “mi piacerebbe vedere un seme del mondo del futuro. Un mondo dove l'amore sia al centro, dove possiamo sentirci sorelle e fratelli”. Il video si conclude con la voce dei giovani che da ogni latitudine pregano affinchè la GMG li aiuti a mettersi in cammino, testimoniando il Vangelo con la vita.

Un'immagine del Video del Papa per il mese di Agosto

Il Video del Papa di Agosto è stato realizzato dall’equipe del Video del Papa della Rete di Preghiera, con il sostegno dall’agenzia La Machi e con la collaborazione di Vatican Media, della Fondazione Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) Lisbona 2023 e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Un'immagine del Video del Papa per il mese di Agosto

Nulla è possibile senza il Risorto

“La Giornata mondiale della gioventù, secondo mons. Américo Aguiar, Presidente della Fondazione GMG Lisbona 2023, “un incontro dei giovani con il Papa, un incontro dei giovani con i giovani e un incontro di ogni giovane con Cristo vivo”. “In questo viaggio – dichiara Aguiar in un comunicato diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa - mi aspetto tutto e non mi aspetto niente. Aspettarmi tutto è aspettarmi che tutti i giovani siano toccati dalle parole del Papa e che ogni giovane incontri il Signore della Vita. Non aspettarmi nulla è fidarmi totalmente, dare tutto quello che ho e sono e non aspettarmi nulla in cambio. Cerco soprattutto in questi ultimi giorni, il distacco totale di chi sa che non è possibile svolgere questo immenso compito senza la presenza efficace di Gesù Risorto”, conclude.

Un'immagine del Video del Papa per il mese di Agosto

Un'occasione per riabbracciarsi dopo la pandemia

Da parte sua il responsabile dell’Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Padre João Chagas sottolinea la bellezza di “poter pregare insieme meditando sul tema del dialogo intergenerazionale, così caro al Papa”. “Per promuovere questa cultura dell’incontro a 360 gradi”, afferma, “dopo la tremenda esperienza della pandemia, dell’isolamento sociale, possa questa GMG essere occasione per i giovani di tutto il mondo di riabbracciarsi, nella speranza di vivere tempi di pace”.

Un'immagine del Video del Papa per il mese di Agosto

Un app per partecipare, anche distanza

Come segno della presenza della Rete Mondiale di Preghiera del Papa nella Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, spiega il Direttore padre Frédéric Fornos S.J., “dal 30 luglio al 6 agosto, durante lo svolgimento dell’evento, Click To Pray, l’app ufficiale di preghiera del Papa e dell’incontro di Lisbona poi a disposizione dei partecipanti e di chi non potrà essere fisicamente presente, tre meditazioni quotidiane, in formato testo e audio, disponibili in cinque lingue: spagnolo, portoghese, inglese, italiano e francese”. “

Un'immagine del Video del Papa per il mese di Agosto

Anche il Movimento Eucaristico Giovanile, la nostra sezione giovanile”, prosegue Fornos, “sarà presente a Lisbona. Abbiamo creato una redazione di inviati del MEG che aiuterà i giovani del MEG di tutto il mondo a partecipare, attraverso eventi locali, nei loro Paesi e online”.

Un'immagine del Video del Papa per il mese di Agosto

l Video del Papa è un’iniziativa ufficiale di portata globale per diffondere le intenzioni di preghiera mensili del Santo Padre. È sviluppata dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera). Dal 2016, Il Video del Papa è stato visualizzato più di 203 milioni di volte su tutte le reti sociali vaticane. È tradotto in 23 lingue, e ha una copertura stampa in 114 Paesi.