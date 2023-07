Francesco incontra un gruppo di giovani polacchi in pellegrinaggio a Roma

Il Papa ha ricevuto in un’udienza privata in Vaticano circa 150 pellegrini dalla Polonia, a Roma dal 15 luglio per un ritiro della comunità Luce e Vita guidato dall’arcivescovo, Grzegorz Ryś, metropolita di Łódź tra i futuri nuovi cardinali

Paweł Kowalski SJ e Tomasz Matyka SJ – Città del Vaticano

Erano circa 150, tra giovani e famiglie, i pellegrini provenienti dalla Polonia che questa mattina, 17 luglio, Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata in Vaticano. I partecipanti al ritiro, iniziato lo scorso sabato 15 luglio, appartengono alla comunità Luce e Vita (ΦΩΣ ΖΩΗ), più conosciuta come "Oasi della Chiesa vivente", il più grande movimento ecclesiastico polacco. Ragazzi e famiglie seguono un percorso di formazione cristiana nei loro gruppi nelle parrocchie durante l’anno e partecipano ad un periodo più intenso di ritiri, che di solito riunisce persone provenienti da diverse parti del Paese. La comunità è stata fondata da padre Franciszek Blachnicki, ucciso nel 1987 dai servizi di sicurezza comunisti. Il viaggio a Roma e l’incontro con il Papa sono le tappe più importanti di un ritiro del terzo livello per giovani e famiglie. I partecipanti sono invitati a sperimentare il mistero della Chiesa nella sua diversità e l’obiettivo è aiutarli a trovare la propria strada nella comunità dei fedeli. Imparano a conoscere le diverse forme e tradizioni di preghiera, partecipano a incontri fraterni e scoprono la profondità della storia cristiana e del presente della Chiesa visitando diversi santuari.