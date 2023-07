Francesco istituisce la Fondazione Van Thuân

Il nuovo organismo voluto dal Papa prende il posto delle Fondazioni “Buon Samaritano” e “Giustizia e Pace”, che sono state soppresse

Leggi Anche 16/09/2022 Vent’anni fa moriva Van Thuan. Il cardinale Re: "Ha scelto Dio, non le sue opere" Il 16 settembre 2002 si spegneva a Roma il cardinale vietnamita Francois-Xavier Nguyen Van Thuan, presidente del Pontificio Consiglio “Giustizia e Pace”, detenuto per 13 anni nelle ...

Vatican News

È entrato in vigore oggi il rescritto col quale il Papa ha disposto - a norma del can. 120 – par. 1 del Codice di Diritto Canonico - la soppressione delle Fondazioni Buon Samaritano e Giustizia e Pace costituendo al loro posto la Fondazione Van Thuân, intitolata al cardinale vietnamita scomparso nel 2002, che dal ’98 alla morte era stato presidente dell’allora Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, ma prima ancora detenuto per 13 anni nelle prigioni del regime comunista e per il quale è in corso la causa di beatificazione.



Nel documento, approvato nell’udienza concessa il 3 luglio scorso al cardinale Michael Czerny, presidente del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Francesco stabilisce anche che, in attesa di emanare il nuovo statuto, “il patrimonio residuo delle Fondazioni Buon Samaritano e Giustizia e Pace sia fatto confluire - si legge nel rescritto - nell’erigenda Fondazione Van Thuân”.