L'abbraccio del Papa ai bambini di Estate Ragazzi in Vaticano

Accolto da canti e balli e da applausi e sorrisi spontanei, Papa Francesco ha incontrato questa mattina, 18 luglio, tutti i circa 250 bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni che partecipano all’edizione 2023 di Estate Ragazzi in Vaticano. Si tratta del centro estivo allestito in Aula Paolo VI per i figli dei dipendenti vaticani, seguiti da animatori ed esperti educatori. Una attività "molto apprezzata", come ha detto lo stesso Francesco nell'Angelus di domenica scorsa. Affiancato da don Franco Fontana, direttore della comunità salesiana in Vaticano e cappellano della Direzione dei servizi di sicurezza e di protezione civile e dei Musei Vaticani, il Papa ha dialogato con giovani e bambini, divisi in tre gruppi e tre colori in base alle fasce di età: dai 5 ai 7 anni, dagli 8 ai 10 e dagli 11 ai 13. Due piccoli hanno presentato al Pontefice un cartello con un disegno e la scritta "You help us to bee heroes", un gioco di parole in inglese in cui il verbo "be", essere, viene sostituito con "bee", ape che è il tema dell'edizione di quest'anno di Estate Ragazzi insieme a quello dei supereroi. E proprio la scritta "Eroe" era disegnata su un medaglione di cartone consegnato al Papa che l'ha prontamente indossato al collo.

