Il Papa nomina Di Tolve nuovo rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore

Francesco firma un decreto con cui affida al vescovo ausiliare di Roma di rafforzare e coordinare le attività di formazione per quanto riguarda la diocesi, in accordo con il vicegerente monsignor Baldassarre Reina. Contestualmente nomina monsignor Di Tolve nuovo rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore

Vatican News

La Sala Stampa della Santa Sede informa che Papa Francesco ha promulgato un decreto, con data 4 luglio, circa le realtà di formazione al sacerdozio nel territorio della diocesi di Roma e contenente la nomina del nuovo rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore.

Leggi Anche 06/01/2023 Francesco riorganizza il Vicariato di Roma: più collegiale e più legato al Papa Pubblicata la costituzione apostolica “In Ecclesiarum Communione” che sostituisce la “Ecclesia in Urbe” di Giovanni Paolo II del 1988. Sarà in vigore dal 31 gennaio. Rafforzato il ...

"Avendo promulgato, il 6 gennaio 2023, - si legge nel testo - la Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione circa l’ordinamento del Vicariato di Roma; avendo assegnato, in pari data, i Settori e gli Ambiti e Servizi pastorali ai vescovi ausiliari della diocesi di Roma; avendo nominato, il 26 maggio 2023, un nuovo vescovo ausiliare per la diocesi di Roma nella persona di monsignor Michele Di Tolve; decreto che a monsignor Michele Di Tolve sia affidato il compito di rafforzare i rapporti tra le realtà di formazione al sacerdozio presenti nel territorio della diocesi di Roma e di coordinarne le attività, in accordo con monsignor Baldassarre Reina, vicegerente".

In tale contesto, Papa Francesco nomina monsignor Di Tolve rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore precisando che "egli eserciterà il suo mandato in accordo con il Consiglio Episcopale. Per le questioni di maggiore rilevanza riferirà direttamente a me".