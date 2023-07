Gli auguri del Papa per l'edizione 2023 del Giffoni Film Festival "Indispensabili"

Un centinaio di giurati della tradizionale manifestazione di cinema, arte e condivisione e Campania, presenti oggi in Piazza San Pietro per l'Angelus. Francesco ha rivolto loro un saluto, ringraziando tutti coloro che si impegnano per "attività esitve" per i più giovani. Dal 20 al 29 luglio la 53.ma edizione dedicata a ragazzi, bambini e adolescenti "motore del futuro"

Tra le 15 mila persone in Piazza San Pietro per l'Angelus del Papa, erano presenti anche un centinaio di giovani giurati del Giffoni Film Festival, il festival cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno, nel mese di luglio, per la durata di circa dieci giorni, nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Con t-shirt e cartelloni, hanno voluto salutare Francesco che, dalla finestra del Palazzo Apostolico, dopo la preghiera mariana, ha ringraziato tutti coloro che svolgono "attività estive" con i più giovani, tra cui Estate ragazzi in Vaticano "molto apprezzata".

In questo contesto rivolgo un augurio per la prossima edizione del Giffoni Film Festival, dove i protagonisti sono i ragazzi e i giovani.

L'emozione dei ragazzi

Emozionati i Giffoner presenti in piazza, venuti a Roma per vivere una esperienza speciale - quella dell'"incontro" con il Papa all'Angelus - in vista dell'avvio della 53.ma edizione del Festival dal 20 al 29 luglio. Emozionato pure il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi, che sottolinea l’eccezionalità di questo avvenimento: “A nome mio, del mio team e di tutti i giurati – dichiara sul sito ufficiale della manifestazione - voglio rivolgere un grande ringraziamento a Papa Francesco per questa attenzione che ci ha riservato. Ci ha resi ancora più felici, a pochi giorni dall’inizio di #Giffoni53, in programma dal 20 al 29 luglio. Il suo saluto rappresenta uno sprone incredibile a continuare con determinazione e a farlo avendo come esclusivo riferimento i nostri giovani. Posso dirvi che oggi un altro grande evento si aggiunge alla nostra storia”.

L'edizione 2023

"Indispensabili" è il tema della edizione di quest'anno, che vedrà la partecipazione di 6.500 ragazzi e ragazze - dai 3 ai 30 anni - che raggiungeranno la Campania e si uniranno a coetanei di 22 nazioni per vivere dieci giorni di cinema, musica, creatività e condivisione. "Indispensabili" sono proprio loro, i ragazzi, i bambini, gli adolescenti, che - recita il programma - sono "energia del presente" e "motore del futuro": "Senza di loro, 'domani' semplicemente non può esistere". Lo scorso anno il Festival ha avuto come tema "Invisibili", ovvero tutte le persone ai margini della società come profughi e detenuti. Circa 5 mila giffoner da 33 nazioni hanno preso parte all'evento a Salerno, incentrato sui temi di body positivity, scoperta dell'altro, passaggio all'età adulta, ma anche argomenti più delicati come bulimia, anoressia e sclerosi multipla o ampie tematiche legate all'attualità quali i cambiamenti climatici e la guerra.