Le celebrazioni di Papa Francesco nei mesi di luglio e agosto

Monsignor Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, ha reso noto il calendario degli appuntamenti papali per il mese di luglio in corso e per il prossimo mese di agosto. Tra gli appuntamenti: il viaggio in Portogallo per la Gmg e quello in Mongolia

Il calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute da Papa Francesco a luglio e agosto, reso noto oggi dall'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche, vede il prossimo 23 luglio la celebrazione, nella Basilica di San Pietro, della messa per la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, da lui stesso istituita nel 2021. In questo periodo sono previsti due viaggi apostolici, quello in Portogallo in occasione della XXXVII Giornata mondiale della gioventù, dal 2 al 6 agosto, e quello in Mongolia, dal 31 agosto al 4 settembre.