Bill Clinton dal Papa per parlare di pace

L’ex presidente USA accolto a Santa Marta per un incontro privato

Vatican News

Papa Francesco nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio ha ricevuto a Casa Santa Marta l’ex Presidente statunitense Bill Clinton. L’incontro del Pontefice con l’uomo politico americano si è svolto in privato e il tema discusso è stata la pace. Al termine dell’incontro, Francesco si è affacciato per un breve saluto agli uomini della sicurezza e altri amici che accompagnano l’ex Presidente nel suo viaggio a Roma e in Europa, i quali nel frattempo erano stati portati a visitare alcuni luoghi del Vaticano.

Clinton, che è stato il 42° presidente degli Stati Uniti dal gennaio 1993 al gennaio 2001, si era già recato in Vaticano il 2 giugno 1994 ed era stato ricevuto da Papa Giovanni Paolo II.