Il Papa torna dai bambini del Reparto di Oncologia pediatrica del Gemelli

Francesco per la terza volta in visita dai piccoli pazienti suoi dirimpettai nel decimo piano del Policlinico. Il Pontefice ha salutato questa mattina anche i vertici dell’ospedale

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

E anche questa volta Papa Francesco non ha fatto mancare il suo abbraccio ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli. Ad una settimana dalla operazione di laparotomia, mentre – come riferito dalla Sala Stampa vaticana – si stanno programmando le dimissioni dall’ospedale, il Papa, dall’appartamento privato del decimo piano, è andato a salutare questa mattina i suoi dirimpettai, i piccoli ospiti di questo spazio del Policlinico dalle pareti disegnate e ricolmo di giocattoli e colori, in cura contro un male troppo grande per il loro piccolo corpo. Sempre questa mattina, Francesco ha salutato i vertici del Policlinico che per la terza volta lo ha accolto, dopo l’operazione del 2021 per stenosi diverticolare e il ricovero dello scorso marzo per una bronchite infettiva.

Il grazie per le lettere e i disegni

Ai bambini il Papa ha mostrato la sua vicinanza, il suo affetto, la sua commozione, in mezzo a carezze e benedizioni. Un modo, questa visita, anche per ringraziare i ragazzi della premura che hanno avuto nel mandargli lo scorso 9 giugno una lettera con gli auguri di pronta guarigione, accompagnata dai disegni e da una scultura con la scritta: “Con te sempre”.

Terza visita

È la terza volta che Francesco si reca nel Reparto di Oncologia pediatrica. La prima, come detto, nel luglio 2021; la seconda, il 31 marzo, quando, dopo aver donato Rosari e uova di cioccolata, aveva battezzato pure un bimbo di pochi giorni: l’ormai ‘famoso’ Miguel Ángel, ricoverato per una brutta caduta. Qualche giorno fa la mamma del bambino, Marcela, era venuta al Gemelli per portare il suo omaggio al Papa: un poster con le foto della sua famiglia e una scritta di augurio. Francesco lo è venuto a sapere e le ha telefonato per ringraziarla.