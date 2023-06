Il Papa nomina i nunzi in Costa d’Avorio, Pakistan e Kazakhstan

Il cardinale Parolin annuncia in Segreteria di Stato la nomina di monsignor Rueda come nunzio apostolico in Costa d'Avorio

Francesco ha destinato nel Paese africano monsignor Rueda Beltz, per anni organizzatore dei suoi viaggi apostolici, mentre in Pakistan e Kazakhstan ha inviato rispettivamente i monsignori Germano Penemote e George Panamthundil

Vatican News

Per oltre 4 anni, dal 2016 al 2020, ha girato il mondo al fianco di Papa Francesco in veste di responsabile organizzativo dei suoi viaggi all'estero e negli ultimi due anni e mezzo ha svolto l’incarico di sottosegretario della Sezione per il Personale di Ruolo diplomatico della Santa Sede. Adesso per monsignor Mauricio Rueda Beltz è giunto il momento di lasciare il Vaticano per spostarsi in Costa d’Avorio, dove il Papa lo ha nominato oggi, 16 giugno, come nunzio apostolico elevandolo contestualmente alla dignità di arcivescovo. È stato lo stesso cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ad annunciare stamattina la nomina nel corso di una breve cerimonia.

Colombiano di Bogotá, 53 anni, monsignor Beltz è sacerdote dal ‘96, ha una laurea in Diritto canonico ed è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel luglio 2004. Ha servito nelle rappresentanze pontificie di Guinea, Cile, Stati Uniti e Giordania. Giunto in Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, e stato poi destinato alla Sezione per gli Affari Generali come responsabile dei viaggi apostolici. Dopo questo incarico, e prima dell’attuale, è stato trasferito alla nunziatura apostolica in Portogallo. Parla il francese, l’inglese, l’Italiano, e il portoghese.



I nuovi nunzi in Pakistan e Kazakhstan



Le decisioni del Papa hanno riguardato anche due Paesi asiatici. In Pakistan Francesco ha nominato come nunzio apostolico il sacerdote africano 53.enne Germano Penemote, finora consigliere di nunziatura, elevato alla dignità di arcivescovo. Nato a Ondobe, in Angola, è stato ordinato sacerdote nel 1998. È laureato in Utroque Iure e ha fatto ingresso nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel 2003. Ha lavorato nelle nunziature in Benin, Uruguay, Slovacchia, Thailandia, Ungheria, Perù e Romania. Conosce il francese, l’inglese, l’italiano, il portoghese e lo spagnolo.

Come nunzio apostolico in Kazakhstan il Papa ha invece destinato il sacerdote George Panamthundil, anch’egli attualmente in servizio come consigliere di nunziatura ed elevato alla dignità di arcivescovo. Originario di Trivandrum City, in India, classe 1972, ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel ’98. È laureato in Diritto Canonico Orientale e dal 2005 è a servizio della diplomazia della Santa Sede, per la quale ha servito in Costa Rica, Guinea, Iraq, Austria, Israele e nella Delegazione apostolica in Gerusalemme e Palestina, oltre che nella Rappresentanza Pontificia in Cipro. Anch’egli poliglotta, conosce francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.