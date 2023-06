Il Papa: l’8 giugno dedichiamo un minuto di preghiera per la fine delle guerre nel mondo

Al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro, Francesco ha chiesto ai credenti delle varie confessioni e religioni di aderire all’iniziativa “Un minuto per la pace” dell’Azione Cattolica Internazionale che domani alle 13 propone di fermarsi per invocare la pace nei cinque continenti e specialmente in Ucraina

Tiziana Campisi – Città del Vaticano



Un nuovo invito a pregare per la pace nel mondo. Francesco lo rivolge prima di concludere l’udienza generale in piazza San Pietro, chiedendo a tutti di invocare l’armonia fra i popoli. Il Papa domanda preghiere in particolare per l’Ucraina, dove ieri si è conclusa la missione del cardinale Matteo Zuppi, inviato ad “ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni”, come ha spiegato un comunicato della Santa Sede.

Francesco esterna il suo pensiero per il Paese dell'Est Europa da oltre un anno provato dalla guerra anche nelle parole pronunciate per i fedeli di lingua polacca, ai quali raccomanda, ancora una volta, di perseverare “nella carità cristiana e nel sostegno nei confronti degli ucraini”, poi, terminando il suo saluto ai pellegrini italiani, indirizzandosi ai credenti delle diverse fedi e confessioni religiose, esorta ad aderire, domani, 8 giugno, all’iniziativa dell’Azione Cattolica Internazionale “Un minuto per la pace” per l’Ucraina, la Terra Santa e tutto il mondo.

Domani, alle ore 13, l’Azione Cattolica Internazionale suggerisce ai credenti delle varie confessioni e religioni di raccogliersi in preghiera, dedicando “Un minuto per la pace”. Accogliamo questo invito, pregando per la fine delle guerre nel mondo e specialmente per la cara e martoriata Ucraina.

L'invito del Forum Internazionale di Azione Cattolica

Si tratta di “una iniziativa semplice”, spiega il Forum Internazionale di Azione Cattolica, raccomandando a tutti di diffonderla "in famiglia, tra gli amici”, nelle associazioni, “nei luoghi di studio e di lavoro”. La proposta è di “fermarsi un minuto per pregare o per dedicare un pensiero per la pace”, domani, alle ore 13 del proprio Paese, dovunque ci si trovi.

L'iniziativa lanciata per la prima volta nel 2014

“Un minuto per la pace” è stato lanciato per la prima volta il 6 giugno del 2014, a sostegno dell’“Invocazione per la pace”, promossa da Papa Francesco, che si sarebbe svolta due giorni dopo nei Giardini Vaticani con l’allora presidente israeliano Simon Peres e il presidente dell’Autorità Palestinese Maḥmūd ʿAbbās, e alla quale prese parte anche il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I. Per promuovere l’iniziativa di preghiera il Forum Internazionale di Azione Cattolica ha lanciato sui social l’hashtag #unminutoporlapaz e ha messo a disposizione sul proprio sito web una serie di risorse e una piccola guida per raccogliersi e pregare e il 10 giugno invita a un breve incontro di preghiera on line “con alcuni amici di paesi in conflitto”.