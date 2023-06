Papa Francesco incontrerà circa 200 artisti in Cappella Sistina

L'udienza, venerdì 23 giugno, in occasione dei cinquant'anni dell'inaugurazione della Collezione d'Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani. Il Pontefice riceverà circa alcuni tra i più illustri pittori, scultori, architetti, scrittori, poeti, musicisti, registi e attori contemporanei

In occasione del 50° anniversario dell'inaugurazione della Collezione d'Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani, venerdì 23 giugno 2023, Papa Francesco riceverà nella Cappella Sistina circa 200 tra i più illustri creativi contemporanei: pittori, scultori, architetti, scrittori, poeti, musicisti, registi e attori.

Nel solco della storia

L’udienza - sottolinea una nota del Dicastero per la Cultura e l’Educazione - si inserisce nel cammino di una serie di incontri papali dedicati agli artisti, il cui primo atto risale al 1964, quando Paolo VI chiese di rinnovare l'amicizia tra la Chiesa e gli artisti stessi. La volontà del Santo Padre è quella di celebrare il lavoro e la vita degli artisti, evidenziando il loro contributo alla costruzione di un senso di umanità condivisa e alla promozione di valori comuni.

"L’iniziativa conferma il ruolo del Dicastero per la Cultura e l’Educazione come promotore delle relazioni tra la Santa Sede e il mondo della Cultura, privilegiando il dialogo come strumento indispensabile di vero incontro, di reciproca interazione e di arricchimento, affinché i cultori delle arti, della letteratura e della Cultura, in ogni sua forma, si sentano riconosciuti dalla Chiesa come persone al servizio di una sincera ricerca del vero, del bene e del bello".

De Mendonça: "Rilanciare l'amicizia tra Chiesa e artisti"

Il prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, il Cardinal José Tolentino de Mendonça, afferma che “abbiamo bisogno di rilanciare l’esperienza della Chiesa come amica degli artisti, interessati alle domande che la contemporaneità ci pone (tanto quelle attuali, pressanti di drammaticità, come quelle così visionarie che indicano nuovi futuri possibili) e disponibili a sviluppare un dialogo più ricco e una crescita della comprensione reciproca”.

L’evento, promosso dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, è organizzato in collaborazione con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, i Musei Vaticani e il Dicastero per la Comunicazione.