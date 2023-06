Il Papa in piazza San Pietro per l'udienza generale (ANSA)

A luglio sospese tutte le udienze del Papa per la pausa estiva

Come di consueto, per tutto il prossimo mese non si terranno le udienze generali, particolari e speciali del Pontefice. Riprenderanno ad agosto, con la prima udienza generale di mercoledì 9.

Vatican News Com'è consuetudine durante l'estate, dal 1° luglio prossimo fino alla fine del mese saranno sospese tutte le udienze di Papa Francesco: quelle generali del mercoledì, quelle particolari e quelle speciali. Lo comunica la Prefettura della Casa Pontificia, tramite una nota diffusa dalla Sala Stampa vaticana, che informa che tutte le udienze riprenderanno nel mese di agosto, con la prima udienza generale di mercoledì 9 agosto. L'udienza generale che si terrà invece domani, mercoledì 28 giugno, in Piazza San Pietro, sarà quindi l'ultima prima della pausa estiva. Sarà anche la prima dopo il ricovero del Pontefice al Policlinico Gemelli per l'operazione all'addome; l'appuntamento dello scorso mercoledì 21 giugno era stato infatti annullato per "salvaguardare il recupero post operatorio del Santo Padre", riferiva il portavoce Matteo Bruni.