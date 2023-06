Il Papa al Gemelli, controlli regolari: lavoro e preghiera in Cappellina

Prosegue la convalescenza del Pontefice nel Policlinico romano, dopo l'operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Lo staff medico informa, in un comunicato diffuso dalla Sala Stampa vaticana, che il Papa prosegue la fisioterapia respiratoria e che ha dedicato la mattina alle attività lavorative, alternate alla lettura di testi. Nella cappella privata del decimo piano, Francesco ha ricevuto l'Eucarestia

Vatican News

È trascorsa serenamente anche la scorsa notte di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l’operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. È l’équipe medica che segue il Pontefice a riferire, come ormai quotidianamente dalla operazione del 7 giugno scorso, le notizie sul decorso post-operatorio.

In un comunicato diffuso dalla Sala Stampa vaticana, si legge che il Papa "ha riposato bene durante la notte" ed è stato sottoposto a “controlli ematochimici” risultati “regolari”. Francesco “sta continuando la fisioterapia respiratoria” e ha dedicato la mattina alle “attività lavorative alternate alla lettura di testi”.

Prima di pranzo Francesco si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato al decimo piano del Gemelli, per raccogliersi in preghiera. Lì ha ricevuto l’Eucarestia.

Anche ieri per il Papa era stata una giornata "tranquilla", scandita da "attività lavorative", "lettura di testi", "riposo" e "preghiera" nella Cappellina, come riferito dallo staff medico che parlava anche, nel comunicato diffuso in serata, di un "decorso clinico atteso”.