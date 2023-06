Monsignor Cobo Cano è il nuovo arcivescovo di Madrid

Il presule, 57 anni, succede al cardinale Osoro Sierra che guidava l’arcidiocesi metropolitana dal 2014

La Chiesa della capitale spagnola ha da oggi, 12 giugno, una nuova guida. Si tratta di monsignor José Cobo Cano, finora ausiliare di Madrid, che il Papa ha nominato arcivescovo metropolita accogliendo contestualmente la rinuncia al governo pastorale del suo predecessore, il 78.enne cardinale Carlos Osoro Sierra, che ne era a capo dall’agosto del 2014.



Gli studi e il ministero

Monsignor Cobo Cano, originario di Sabiote, località dell’Andalusia, ha 57 anni ed è sacerdote dal ’94. Ha una licenza in Diritto Civile oltre ad aver conseguito il baccalaureato in Teologia presso l’Universidad Eclesiástica San Dámaso. Ha svolto il ministero di parroco e nel dicembre 2017 è stato nominato ausiliare di Madrid. In seno Conferenza episcopale spagnola è stato membro della Commissione per la Pastorale Sociale e dal 2020 lo è per quella della Pastorale Sociale e la Promozione Umana.