Corpus Domini, il Papa: l’Eucaristia ci chiama al primato di Dio e all’amore dei fratelli

Nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo Papa Francesco ha lanciato un tweet dal proprio account: “Questo Pane - scrive - è per eccellenza il Sacramento dell’amore”

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

“L’Eucaristia ci chiama al primato di Dio e all’amore dei fratelli. Questo Pane è per eccellenza il Sacramento dell’amore. È Cristo che si offre e si spezza per noi e ci chiede di fare altrettanto, perché la nostra vita diventi pane che sfama i fratelli”. Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dove prosegue la convalescenza dopo l’operazione di mercoledì scorso, ha lanciato questo tweet dal suo account @Pontifex nel giorno della solennità del Santissimo Copro e Sangue di Cristo. In questo giorno risuonano le parole pronunciate dal Papa, durante il Pontificato, in occasione della festa del Corpus Domini.

Chiamati ad uscire

Nella Santa Messa del 6 giugno del 2021 Papa Francesco si è riferito anche ad una caratteristica di questa festa: “La processione con il Santissimo Sacramento ci ricorda che siamo chiamati a uscire portando Gesù. Uscire con entusiasmo portando Cristo a coloro che incontriamo nella vita di ogni giorno. Diventiamo una Chiesa con la brocca in mano, che risveglia la sete e porta l’acqua. Spalanchiamo il cuore nell’amore, per essere noi la sala spaziosa e ospitale dove tutti possano entrare a incontrare il Signore”.

Fare memoria

Nella celebrazione nella solennità del Santissimo Copro e Sangue di Cristo del 14 giugno 2020 Francesco ha sottolineato che è essenziale “ricordare il bene ricevuto”. “Con l’Eucaristia il Signore guarisce anche la nostra memoria negativa, quella negatività che viene tante volte nel nostro cuore”. “Il Signore - ha aggiunto il Papa - sa che il male e i peccati non sono la nostra identità; sono malattie, infezioni. E viene a curarle con l’Eucaristia, che contiene gli anticorpi per la nostra memoria malata di negatività”.

Accogliere il Pane di Gesù

La Parola di Dio aiuta a riscoprire due verbi essenziali per la vita di ogni giorno: dire e dare. Lo ha sottolineato il Papa nella Messa del 23 giugno 2019 ricordando che l’Eucaristia è il “Pane del cammino”, il “Pane di Gesù”. “Se lo accogliamo col cuore, questo Pane sprigionerà in noi la forza dell’amore: ci sentiremo benedetti e amati, e vorremo benedire e amare, a cominciare da qui, dalla nostra città, dalle strade che stasera percorreremo. Il Signore viene sulle nostre strade per dire-bene, dire bene di noi e per darci coraggio, dare coraggio a noi”.