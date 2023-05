Il Papa al Celam: sinodalità e servizio, sempre pronti per gli ultimi

Nel messaggio inviato dal cardinale Parolin a monsignor Miguel Cabrejos, presidente del Consiglio episcopale latinoamericano e dei Caraibi, in occasione della 39.ma Assemblea generale ordinaria del Celam, in corso a Porto Rico, Francesco invita la Chiesa latinoamericana a discernere le ispirazioni dello Spirito Santo "con tutto il popolo santo di Dio”

Vatican News

Una preghiera al Signore perché “questa Assemblea porti frutti abbondanti per la Chiesa pellegrina in America Latina e nei Caraibi, affinché sia sempre pronta a servire, specialmente i poveri e gli emarginati, discernendo le ispirazioni dello Spirito Santo, in sinodalità con tutto il popolo santo di Dio”. La rivolge Papa Francesco, per intercessione della Beata Vergine Maria, nel messaggio inviato a suo nome dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, a monsignor Miguel Cabrejos, arcivescovo di Trujillo e presidente del Consiglio episcopale latinoamericano e dei Caraibi (Celam), in occasione della 39.ma Assemblea generale ordinaria del Celam, che si svolge a Porto Rico dal 16 al 19 maggio. Il Papa ringrazia i vescovi membri della presidenza del Celam per il messaggio che gli hanno inviato in occasione dell'Assemblea, nel quale gli hanno espresso il loro affetto fraterno, assicurandogli il loro ricordo nella preghiera. Al termine Francesco imparte ai partecipanti alla 39.sima Assemblea del Celam la sua benedizione apostolica, "che si compiace di estendere a tutti coloro che sono affidati alle loro cure pastorali".

Il tema dell'assemblea Celam: "Collegialità, ecclesialità e sinodalità per la missione".

Un messaggio, commenta il sito web del Celam, in sintonia con il tema della 39.sima Assemblea generale ordinaria del Consiglio episcopale latinoamericano e caraibico, che ha come motto: "Collegialità, ecclesialità e sinodalità per la missione". In sintonia anche con il percorso promosso dal Celam negli ultimi anni, in cui si afferma che la Chiesa dell'America Latina e dei Caraibi può essere considerata come una delle grandi promotrici della sinodalità con tutto il popolo santo di Dio a cui fa riferimento Papa Francesco.

Il processo di rinnovamento del Celam avviato nel 2019

Le parole del Papa, secondo i vescovi della presidenza del Celam, sono senza dubbio uno stimolo per la Chiesa del continente in questo momento in cui si decideranno le linee da seguire nei prossimi anni, cercando di rafforzare il processo di rinnovamento e ristrutturazione del Celam avviato nella 37.ma Assemblea generale ordinaria, tenuta in Honduras nel 2019. Allo stesso modo, del processo che si sta vivendo per il Sinodo 2021-2024, molti vedono un preambolo in uno dei momenti di maggior rilievo nella vita della Celam degli ultimi anni, come la Prima Assemblea Ecclesiale dell'America Latina e dei Caraibi, tenutasi in Messico nel novembre 2021, e considerata un esercizio pratico di sinodalità.