La vicinanza di Francesco alla popolazione dell’Emilia Romagna

Il Papa prega per le popolazioni dell’Emilia Romagna e di fronte alle calamità naturali invita tutti a collaborare per la tutela della casa comune. Oggi ha inizio la Settimana Laudato sì: in Piazza san Pietro la distribuzione del libretto – guida per prendersi cura del pianeta

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

Al termine della preghiera del Regina Caeli Francesco esprime vicinanza alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita in questi giorni dalle inondazioni che hanno provocato finora 14 morti e 36mila cittadini sfollati. All’inizio della Settimana Laudato sì, il Pontefice invita tutti a collaborare per la cura della casa comune: “c’è tanto bisogno di mettere insieme competenze e creatività! Ce lo ricordano anche le recenti calamità”.



4mila interventi dei vigili del fuoco

In Emilia Romagna sono quasi 4mila gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. È ancora allerta rossa: nella regione flagellata dal maltempo è piovuta in pochi giorni la pioggia che cade in un anno. Ora l’attenzione si è spostata su altre regioni italiane, in particolare Sardegna, Sicilia, Calabria e Piemonte, dove le precipitazioni sono state incessanti tutta la notte. Il fiume Po ha superato questa mattina il livello di guardia nel Torinese. L'Enac e la Procura locale hanno aperto due indagini sull'elicottero precipitato ieri mattina tra un campo allagato e una strada ricoperta di fango a Belricetto di Lugo, nel Ravennate. Intanto sui luoghi devastati dall’alluvione oggi il sopralluogo della premier italiana Giorgia Meloni, rientrata in anticipo dal vertice G7 a Hiroshima, in Giappone.

La Settimana Laudato Sì

In occasione dell’inizio della Settimana Laudato Sì in Piazza San Pietro oggi è stato distribuito il libretto che il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha preparato in collaborazione con l’Istituto ambientale di Stoccolma (Stockholm Environment Institute). Francesco lo ha ricordato durante il Regina Caeli. Il libretto "La nostra casa comune: una guida per prendersi cura del nostro pianeta” è un piccolo vademecum illustrato che richiama i messaggi della Lettera Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune mettendoli in connessione il cambiamento climatico, la biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse e invita ad impegnarsi per affrontare l’attuale crisi climatica offrendo informazioni e idee.

La guida abbraccia il sapere scientifico sulle questioni ambientali più urgenti e spiega come le persone e le comunità possono agire per costruire un futuro più sostenibile e socialmente giusto. E questo attraverso brevi panoramiche sulla crisi climatica, la biodiversità, la gestione delle risorse idriche, l’inquinamento atmosferico e la produzione alimentare sostenibile cui seguono indicazioni su cosa è necessario cambi e suggerimenti circa possibili azioni da intraprendere.