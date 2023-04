Monsignor Sangalli neo sottosegretario del Dicastero per l’Evangelizzazione

Oltre al 55.enne sacerdote lombardo, il Papa ha provveduto anche alle nomine di membri e consultori nella Sezione del dicastero che si occupa delle questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo

Un’ampia rosa di nomi a vari livelli a partire da una nomina di vertice, quella del sottosegretario. È quanto ha stabilito Papa Francesco riguardo al Dicastero per l’Evangelizzazione per il quale oggi, 25 aprile, ha affidato l’incarico di sottosegretario - nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari - a monsignor Samuele Sangalli, finora officiale presso il Dicastero per i Vescovi. Il sacerdote, classe ’67, è nato a Lecco e ha ricevuto l’ordinazione nel giugno del ‘96. Ha una laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi Roma Tre, un dottorato in Filosofia ottenuto alla Gregoriana, dove insegna, e la licenza in Teologia Spirituale conseguita al Teresianum. Svolge compiti di docenza anche presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma.

I membri

Oltre alla nomina del sottosegretario, Francesco ha nominato membri del Dicastero per l’Evangelizzazione, nella Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo: i cardinali Luis Antonio G. Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari; José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione; Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero; Josip Bozanić, arcivescovo di Zagreb (Croazia); Francisco Robles Ortega, arcivescovo di Guadalajara (Messico); Odilo Pedro Scherer, arcivescovo di São Paulo (Brasile); Timothy Michael Dolan, arcivescovo di New York (Stati Uniti d’America); Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna (Italia); Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, arcivescovo di Goa e Damão (India). Nominati anche i monsignori Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali; Leo William Cushley, arcivescovo di Saint Andrews and Edinburgh (Gran Bretagna); Benoît Comlan Messan Alowonou, vescovo di Kpalimé (Togo); sacerdote monsignor Eugene Robert Sylva, vicario episcopale per i Progetti Speciali e per la Cattedrale della Diocesi di Paterson (Stati Uniti d’America); suor Maria Eliane Azevedo da Silva, M.S.C., superiora generale; nonché il dottor Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione; il dotor. Moysés Louro de Azevedo Filho, fondatore e moderatore generale della Comunità Cattolica Shalom; professoressa Marta Maria Carla Cartabia, presidente emerito della Corte Costituzionale italiana e docente presso il Dipartimento di Studi Giuridici “A. Sraffa” dell’Università Bocconi a Milano (Italia); María Ascensión Romero Antón, membro dell’Equipe Internazionale Responsabile del Cammino Neocatecumenale.

I consultori

Nominati da Francesco anche i consultori del Dicastero, sempre per ciò che concerne la Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, i monsignori Georg Austen, segretario generale del Bonifatiuswerk (Germania); Marco Frisina, maestro della Cappella musicale Lateranense; Walter Insero, docente presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana a Roma (Italia); Fernando Ocáriz Braña, prelato della Prelatura personale Sanctae Crucis et Operis Dei; Antonio Pitta, pro-rettore della Pontificia Università Lateranense a Roma; i sacerdoti: Paolo Gherri, decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense a Roma; Richard Gibbons, rettore del Santuario Internazionale Our Lady of Knock (Irlanda); Xavier Morlans i Molina, docente presso la Facultat de Teologia de Catalunya dell’Ateneu Universitari Sant Pacià a Barcellona (Spagna); padre Mario Magro, R.C.I., presidente del Collegamento Nazionale Santuari d’Italia; il fratello Enzo Biemmi, F.S.F., docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire a Verona (Italia); suor Cettina Cacciato Insilla, F.M.A., docente presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» a Roma; la dottoressa Chiara Amirante, fondatrice e presidente della Comunità Nuovi Orizzonti; il professor John Docherty, già rettore della Saint Ninian’s High School a Glasgow (Gran Bretagna); il dottor Curtis A. Martin, fondatore e capo esecutivo della Fellowship of Catholic University Students (Stati Uniti d’America) e il dottor Petroc Willey, docente presso il Department of Theology della Franciscan University of Steubenville (Stati Uniti d'America).