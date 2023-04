Francesco seguirà da Casa Santa Marta la Via Crucis di questa sera

Il Papa alla Via Crucis al Colosseo il 15 aprile 2022 (Vatican Media)

La Sala Stampa della Santa Sede informa che a causa del freddo, Papa Francesco non sarà presente alla tradizionale celebrazione della Via Crucis al Colosseo

"Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta". E' un comunicato della Sala Stampa vaticana a darne notizia nel primo pomeriggio. Il testo prosegue assicurando che il Pontefice si unirà "alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo".