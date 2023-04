Gmg, il Papa ai cittadini di Lisbona: felice di tornare, scusate per il disordine che si creerà

In udienza privata nel Palazzo Apostolico il sindaco Carlos Moedas, il quale ha pubblicato sul suo account Twitter un video in cui Francesco saluta tutti gli abitanti della città che ospiterà la Giornata Mondiale della Gioventù 2023: "Grazie per aver riposto la speranza in questa apertura di cuore"

Vatican News "Voglio salutarvi, abitanti di Lisbona, che state lavorando tanto per preparare questo incontro della gioventù. Sono felice di tornare a Lisbona, in Portogallo. Sono felice di quello che state facendo. E perdonatemi per il disordine che si creerà tra di voi". Con un video su Twitter il Papa saluta gli abitanti di Lisbona, la capitale del Portogallo che dai prossimi 1-6 agosto ospiterà la Giornata Mondiale della Gioventù, l'evento mondiale che riunisce i giovani di tutti e cinque i continenti. Il filmato è stato pubblicato da Carlos Moedas, il sindaco di Lisbona, ricevuto questa mattina, 22 aprile, in udienza privata nel Palazzo Apostolico. La gratitudine del Papa "Vi ringrazio di essere accoglienti", dice il Pontefice nel breve video. "Grazie per aver riposto la speranza in questa apertura di cuore. Vi auguro ogni bene, che Dio vi benedica e vi dia la forza di andare avanti. E grazie per tutto questo lavoro. Che Dio vi benedica". Sempre dal suo profilo social, Moedas ha commentato: "È stato un onore essere con Sua Santità Papa Francesco che era entusiasta di tornare nel nostro Paese. Lisbona si prepara a ricevere Sua Santità nella Giornata Mondiale della Gioventù".