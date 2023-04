Il Papa e la Giornata della Cattolica: sfide da affrontare come fecero i fondatori

Il Pontefice, dopo la preghiera del Regina Coeli, ricorda la 99.ma Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che si celebra questa domenica, 23 aprile, e i co-fondatori padre Agostino Gemelli e Armida Barelli, proclamata beata un anno fa. Ieri, in piazza san Pietro l’incontro con 10mila pellegrini devoti della beata milanese, scomparsa nel 1952

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Un augurio all’Università Cattolica del Sacro Cuore, “il più grande Ateneo cattolico italiano”, di affrontare le sfide del nuovo umanesimo “con lo spirito dei fondatori, in particolare della giovane Armida Barelli, proclamata beata un anno fa”. Così Papa Francesco, dopo la preghiera del Regina Coeli, ricorda la 99.ma Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che si celebra questa domenica, Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che si celebra questa domenica.

L'incontro in san Pietro con i devoti della beata Barelli

Ieri in piazza San Pietro, il Papa aveva incontrato oltre 10 mila fedeli in pellegrinaggio per ringraziare della beatificazione della, cofondatrice dell'Università Cattolica, il 30 aprile dello scorso anno, ed evidenzia i tratti della beata. Ha ricordato che è stata tessitrice di grandi opere e relazioni, che oggi esorta a imparare come lei ad ascoltare tutti, perché "Non lasciare spazio al dialogo è disumanizzante". Francesco aveva così invitato l’Università Cattolica del Sacro Cuore “ad avere oggi lo stesso slancio educativo e la stessa intraprendenza formativa che hanno guidato padre Agostino Gemelli e la beata Armida Barelli”, che proprio “attraverso l’ateneo, ha contribuito a formare la coscienza civile in centinaia di migliaia di giovani, tra cui molte donne”.

Le offerte raccolte sostengono lo studio di tanti giovani

Da quasi un secolo la Giornata è l’evento con cui storicamente la Chiesa italiana ricorda la centralità dell’Ateneo cattolico più grande d’Italia e d’Europa. Una celebrazione che è sguardo di attenzione, stima profonda, sostegno reale, un’occasione di approfondimento circa la natura e lo scopo dell’Università. È un atto di fiducia nei giovani: da tempo l’Istituto Giovanni Toniolo e la Cattolica sostengono, anche grazie alle offerte raccolte nella Giornata, con numerose iniziative la formazione, il diritto allo studio, i percorsi di eccellenza, le esperienze internazionali di migliaia di studenti.