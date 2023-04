Il Papa: auspico che la pace si consolidi in Irlanda del Nord

Fedeli in Piazza San Pietro per la recita del Regina Caeli (Vatican Media)

Ricorre oggi il 25.esimo anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo che pose fine alle violenze che a lungo avevano insanguinato l'Irlanda del Nord. Papa Francesco lo ricorda al Regina Caeli augurando il consolidamento della pace nell'Isola

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Dopo la preghiera del Regina Caeli, Papa Francesco saluta i fedeli presenti in Piazza San Pietro e ricorda un anniversario che parla di pace. "Oggi - afferma - ricorre il venticinquesimo anniversario del cosiddetto “Accordo del Venerdì Santo o di Belfast”, il quale ha messo fine alle violenze che, per decenni, avevano turbato l’Irlanda del Nord". "Con spirito riconoscente - prosegue - prego il Dio della pace che quanto ottenuto in quel passaggio storico si possa consolidare a beneficio di tutti gli uomini e le donne dell’Isola d’Irlanda".

Leggi Anche 10/04/2023 Francesco: preghiamo per la pace, specie per l'Ucraina Nei saluti al termine della recita del Regina Caeli, Papa Francesco rinnova la richiesta di preghiere per la pace, in modo speciale per l'Ucraina. Intanto, dopo una notte in cui ...

L'accordo di Belfast

L'Accordo del Venerdì Santo è stato firmato a Belfast il 10 aprile 1998, giorno in cui si celebrava il Venerdì Santo, dal governo del Regno Unito e da quello irlandese, con l'approvazione dalla maggior parte dei partiti politici nordirlandesi, con l'eccezione del Partito Unionista Democratico. Il successivo 23 maggio l'accordo venne sottoposto a un referendum che ne ha sancito l'approvazione popolare da parte dei votanti nordirlandesi. Si poneva fine così a quasi trent'anni di conflitto in Irlanda del Nord fra cattolici repubblicani e indipendentisti da una parte e protestanti unionisti filobritannici dall'altra. Una sanguinosa guerra civile causò oltre 3700 morti, lasciando una ferita profonda e, in parte, ancora aperta nella società.

La modifica alla Costituzione

Il 10 aprile 1998, gli elettori della Repubblica d'Irlanda votarono anche per cambiare la loro Costituzione, in linea con l'accordo: approvando il 19.esimo emendamento alla Costituzione, fu infatti possibile cambiare il testo degli originari articoli 2 e 3 (che rivendicavano l'unità dell'isola sotto il governo di Dublino) in una dichiarazione recante l'aspirazione ad una Irlanda unita con mezzi pacifici. L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 1999.