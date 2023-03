Il cordoglio del Papa per la morte del cardinal Rauber: vero pastore della Chiesa

In un telegramma al vescovo di Mainz, Francesco ricorda la dedizione del porporato per l'unità del popolo di Dio: "In ogni suo gesto era colmo dell'amore di Cristo"

Indirizzato al vescovo di Mainz, monsignor Peter Kohlgraf, il telegramma di cordoglio del Papa per la morte del cardinale Karl-Josef Rauber, deceduto il 26 marzo.

Dedizione per l'unità del popolo di Dio

"La sua vita sacerdotale ed episcopale è stata particolarmente segnata dal servizio al successore di Pietro", scrive Francesco ricordando il porporato tedesco nella sua "dedizione per l’unità del popolo di Dio sia presso la Curia romana che in varie parti del mondo in qualità di nunzio apostolico".

Vero pastore della Chiesa

"Quale vero pastore della Chiesa, in ogni suo gesto era colmo dell’amore di Cristo - continua il Papa - che lo portava a non tenerlo per sé, ma a trasmetterlo senza riserve e con gioia all’umanità". La preghiera di Francesco è che il defunto Rauber possa ora "lodare per sempre l’amore misericordioso del Redentore".

Con la morte del cardinale Karl-Josef Rauber il Collegio Cardinalizio risulta costituito da 222 cardinali di cui 123 elettori e 99 non elettori.