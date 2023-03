Francesco, il tweet: le buone opere profumano di Cristo il mondo

In un messaggio lanciato dall’account @Pontifex il Papa cita un passaggio tratto da un suo Messaggio per la Quaresima

Vatican News

“Come l’albero si riconosce dai frutti, così la vita piena di opere buone è luminosa e porta il profumo di Cristo nel mondo”. Il tweet della tarda mattinata lanciato dall’account @Pontifex è un mosaico di tre citazioni del Nuovo Testamento - due dal Vangelo di Matteo e una dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi - che il Papa aveva coniato e posto all’inizio del suo Messaggio per la Quaresima del 2022.



Con la pazienda dell'agricoltore

Un messaggio che invitata a non stancarsi nel seminare il bene in un tempo - quello quaresimale - che da sempre la Chiesa dedica alla conversione e alla rinascita spirituale in vista della Pasqua. Un tempo, scrive Francesco, da trascorrere con “la paziente costanza dell’agricoltore per non desistere nel fare il bene, un passo alla volta”. Cercando di coltivare, si legge fra l’altro nello stesso messaggio - “una più integrale comunicazione umana fatta di incontri reali, a tu per tu”, piuttosto che alimentare una “dipendenza dai media digitali” - rischio, mette in guardia il Papa, “che impoverisce i rapporti umani”.

Il conforto di Dio

Un tempo di richiesta di perdono e un tempo del “conforto di Dio” percorso usando gli strumenti della preghiera, del digiuno e della carità. Con la consapevolezza che, nel terreno dell’anima, “il digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda”.