Il Papa, domani 1 aprile rientro in Vaticano. Domenica presiede la Messa delle Palme

Vatican News Papa Francesco dovrebbe far rientro domani a Santa Marta, la sua residenza in Vaticano, dopo il ricovero al Policlinico A. Gemelli per una bronchite su base infettiva. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, confermando le notizie anticipate questa mattina dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. In una nota, il portavoce vaticano informa che "la giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico". Cena con la pizza insieme a chi lo assiste "Nella serata Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria", riferisce Bruni. Questa mattina, invece, dopo aver fatto colazione, il Papa "ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina". Presente in piazza San Pietro per la Messa delle Palme Ancora il direttore della Sala Stampa vaticana, conferma che "essendo prevista la sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore". Il comunicato dei medici Le possibili dimissioni del Papa dal nosocomio romano erano già state anticipate ieri sera, nel secondo comunicato della giornata della Sala Stampa vaticana, che riportava anche le informazioni dello staff medico che assiste Francesco dallo scorso mercoledì 29 marzo, giorno del ricovero. "Nell’ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre – riferivano gli specialisti - è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute”. Ultimo aggiornamento alle ore 13.20 del 31 marzo 2023