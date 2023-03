Decreto sulla rappresentanza legale nel Dicastero per l’Evangelizzazione

Per dare attuazione alla Praedicate Evangelium, il Papa ha stabilito, che la rappresentanza legale piena del Dicastero per l’Evangelizzazione – II Sezione, per tutti gli affari economici e amministrativi, sia attribuita al pro-prefetto pro tempore della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

Alessandro De Carolis - Città del Vaticano

Francesco aggiorna la normativa che fu di Paolo VI nella gestione interna del Dicastero per l’Evangelizzazione che, con la Praedicate Evangelium è ora costituita da due Sezioni con a capo due pro-prefetti, mentre il massimo responsabile è il Papa stesso. Dai tempi di Papa Montini e prima della Costituzione apostolica emanata un anno fa, il titolare della rappresentanza legale, “piena ed assoluta” dell’antica Propaganda Fide, poi diventata con Giovanni Paolo II Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, era il prefetto pro tempore stesso.



Responsabilità per tutti gli affari economici e amministrativi

Con un Decreto reso noto oggi il Papa stabilisce che - fermo restando l’obbligo di rendere debito conto alla Segreteria per l’Economia – “la rappresentanza legale piena del Dicastero per l’Evangelizzazione - II Sezione (già Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o de Propaganda Fide) per tutti gli affari economici, amministrativi, negoziali e successori che li riguardano sia attribuita al pro-prefetto pro tempore della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione, con ogni potere e facoltà di legge”.



Questa rappresentanza, stabilisce il Decreto, è “confermata ed estesa” anche in relazione al patrimonio destinato alle missioni di altri enti affidati o dipendenti dalla seconda Sezione del Dicastero, quali le Pontificie Opere Missionarie, la Pontificia Opera della Propagazione della Fede, la Pontificia Opera di San Pietro Apostolo, la Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria e la Pontificia Unione Missionaria, la Pontificia Università Urbaniana, la fondazione “Domus Missionalis” e la fondazione “Domus Urbaniana”.



Due segretari aggiunti

Inoltre, con un Rescritto seguito all’udienza concessa al cardinale pro-prefetto Luis Antonio G. Tagle, ha disposto che la Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione abbia due segretari aggiunti: il primo, nella qualità di presidente delle Pontificie Opere Missionarie, preposto alla gestione dei sussidi economici destinati alla cooperazione missionaria e alla loro equa distribuzione; il secondo, nella qualità di direttore dello speciale Ufficio del Dicastero preposto all’amministrazione del patrimonio destinato alle missioni. Entrambi - si legge nel testo del Rescritto - faranno diretto riferimento al pro-prefetto per la seconda Sezione del Dicastero cui è attribuita la rappresentanza del Dicastero negli affari economici.