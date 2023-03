Dieci anni di Pontificato, 2022-2023: Francesco e la terza guerra mondiale

L’Ucraina “martoriata” è solo l’ultimo tassello del mosaico di un mondo sprofondato nell’abisso della guerra che tutto distrugge e che porta il Papa sino alle lacrime. Gli appelli di Francesco alle coscienze in questo anno e mezzo sono continui, come i passi compiuti in nome della verità, della riconciliazione e del dialogo con i viaggi in Canada, Kazakhstan, Bahrein e poi in Africa. Un anno che si chiude con il ritorno di Benedetto XVI alla Casa del Padre