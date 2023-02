Il Papa ha lasciato la RD Congo ed è in volo per il Sud Sudan

Alle 10.49 l'aereo di Papa Francesco è decollato dall'Aeroporto internazionale di Kinshasa per raggiungere quello di Giuba e dare inizio alla seconda tappa del suo viaggio apostolico in Africa, quella nel Sud Sudan, il Paese più giovane del mondo. Sarà un pellegrinaggio all'insegna della pace e dell'ecumenismo con la presenza accanto a Francesco dell'arcivescovo anglicano Welby e del pastore della Chiesa riformata Greenshields

Leggi Anche 03/02/2023 RD Congo, i Papa ai vescovi: vicini alla gente, l'episcopato non è per fare affari Nel lungo discorso ai vescovi del Congo, incontrati prima di partire per il Sud Sudan, Francesco raccomanda ai presuli di camminare al fianco della popolazione che soffre, di ...

Adriana Masotti - Città del Vaticano

La Messa in privato alla Nunziatura apostolica a Kinshasa e poi l'incontro con i vescovi del Paese presso la Conferenza episcopale nazionale del Congo hanno concluso la visita di Papa Francesco nella Repubblica Democratica del Congo, prima del trasferimento all'Aeroporto internazionale N’dolo di Kinshasa a meno di trenta chilometri dalla capitale. Qui la cerimonia di congedo.

Massimiliano Menichetti racconta il congedo dalla RD Congo in direzione Sud Sudan

Un pellegrinaggio ecumenico di pace



Ad accogliere il Papa all'Aeroporto è il presidente della Repubblica, Felix Tshisekedi Tshilombo. Con il Papa si intrattiene alcuni minuti per un colloquio privato. Dopo i saluti delle delegazioni, Francesco sale per ultimo a bordo dell'aereo che lo condurrà in Sud Sudan. L'arrivo a Giuba, la capitale, è previsto per le ore 15, le 14 in Italia. Avrà inizio quindi una visita, fino al 6 febbraio, che vuol essere un pellegrinaggio ecumenico di pace e che vedrà insieme a Papa Francesco, l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby e il Moderatore dell’Assemblea generale della Chiesa di Scozia, il pastore Ian Greenshields.

L'incontro del Papa con il presidente della RD Congo prima di lasciare il Paese

I primi appuntamenti del Papa in Sud Sudan

In Sud Sudan, Francesco sarà ricevuto all'Aeroporto internazionale di Giuba dal presidente della Repubblica, Salva Kiir Mayardit. Non sono previsti discorsi ma solo un breve incontro con la presentazione delle delegazioni. Subito dopo il trasferimento al Palazzo presidenziale per la visita di cortesia al presidente, alla quale partecipano anche l’arcivescovo Welby e il pastore Greenshields, durante la quale il Papa avrà un incontro privato con il capo dello Stato. Successivamente, alle ore 17 locali, si terrà l'incontro con i vicepresidenti della Repubblica e al termine nel giardino del Palazzo presidenziale quello con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico con il primo discorso di Francesco in Sud Sudan. La giornata si concluderà con il trasferimento del Papa alla Nunziatura apostolica.