Frank Leo nuovo arcivescovo di Toronto, lascia il cardinale Collins

Finora vescovo titolare di Tamada ed ausiliare dell’Arcidiocesi di Montréal, monsignor Leo è stato nel servizio diplomatico della Santa Sede, operando nella Nunziatura Apostolica in Australia e poi presso la Missione di Studio della Santa Sede a Hong Kong. È stato anche segretario generale della Conferenza episcopale canadese

Vatican News

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi di Toronto, in Canada, presentata dal cardinale Thomas Christopher Collins, 76 anni. Gli succede monsignor Frank Leo, finora vescovo titolare di Tamada ed ausiliare dell’Arcidiocesi di Montréal.

Monsignor Frank Leo è nato il 30 giugno 1971 a Montréal, in Canada. Dopo gli studi secondari ha ottenuto un Diploma in Scienze Sociali. Ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia presso l’Institut de Formation Théologique de Montréal (IFTM), affiliato alla Pontificia Università Lateranense di Roma, e successivamente la Licenza e il Dottorato in Teologia, con specializzazione in Studi Mariani, presso l’International Marian Research Institute (IMRI), affiliato al Marianum nell’Università di Dayton (Ohio).

È stato ordinato sacerdote il 14 dicembre 1996 per l’Arcidiocesi di Montréal. Ha ricoperto i seguenti incarichi: vice-parroco di Notre-Dame-de-la-Consolata (1996-2001); amministratore della Parrocchia Saint-Joseph-de-Rivière-des-Prairies (2003-2005); cappellano della Scuola Roscelli e insegnante di religione del Collège Reine-Marie (2003-2005); parroco di Saint-Raymond-de-Peñafort (2005-2006).

Dal 2006 al 2008 è stato inviato alla Pontificia Accademica Ecclesiastica di Roma e ha seguito i corsi in diritto Canonico e in Filosofia ottenendo la Licenza in Filosofia Storico-Critica. È entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede, operando dapprima nella Nunziatura Apostolica in Australia (2008-2011) e poi presso la Missione di Studio della Santa Sede a Hong Kong (2011-2012). Rientrato a Montréal nel 2012, è stato nominato direttore e docente di Dogmatica del Seminario Maggiore, direttore del Dipartimento di Diritto Canonico dell’IFTM e vicepresidente dell’Opera diocesana per le vocazioni. Dal 2013 al 2015 è stato membro del Consiglio presbiterale. Nel 2013 ha dato vita alla Canadian Mariological Society, di cui è presidente.

Dal 2015 al 2021 è stato segretario generale della Conferenza episcopale canadese. Nel 2021 ha ricevuto l’incarico di vicario generale e moderatore della Curia Arcidiocesana di Montréal. Il 16 luglio 2022 è stato nominato vescovo titolare di Tameda ed ausiliare di Montréal ed è stato consacrato il 12 settembre successivo.