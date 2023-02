Il dolore del Papa per le vittime delle alluvioni in Brasile

In un breve video, Francesco esprime la propria vicinanza a quanti sono stati colpiti dalle forti piogge che si sono abbattute sulla costa di San Paolo: 57 finora i morti, ma molti sono ancora i dispersi

Papa Francesco ha espresso il suo dolore per le vittime delle forti piogge che hanno colpito nei giorni scorsi le zone costiere dello Stato sud-orientale di San Paolo, nel Brasile. Il bilancio delle alluvioni è salito a 57 morti, ma ci sono ancora numerosi dispersi. Ingenti i danni: oltre 4mila persone sono sfollate e si ritrovano senza casa.

Francesco ha registrato un breve video ieri, durante l'udienza con i moderatori di alcuni Movimenti e nuove Comunità. Si è fatto portatore di questo messaggio il padre francescano Hans Stapel, fondatore della Fazenda da Esperança.

Il Papa ha ricordato le vittime, i molti dispersi e quanti sono stati colpiti da queste devastanti piogge che hanno causato frane e allagamenti: "Voglio farvi arrivare la mia vicinanza e l'assicurazione della mia preghiera. Che Dio vi benedica molto e che Gesù vi accompagni e vi consoli. E che la Vergine vi protegga". Poche parole piene di affetto, accompagnate dalla benedizione, che sono arrivate come una carezza per quanti stanno soffrendo.

Attualmente i soccorritori, con l’utilizzo di unità cinofile specializzate, sono al lavoro per localizzare le persone che ancora risultano disperse. Sono ricoverati in ospedale una quindicina di feriti, di cui uno è in gravi condizioni. Il Servizio meteorologico brasiliano MetSul ha reso noto che le piogge che hanno colpito questa regione sono state le più intense mai registrate in Brasile.