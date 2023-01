Candele accese e fiori nella veglia organizzata a Monterey Park per le vittime della sparatoria (2023 Getty Images)

Il cordoglio del Papa per le vittime della sparatoria a Monterey Park

Papa Francesco è addolorato per quanto accaduto a Monterey Park, in California, e invia all'arcivescovo di Los Angeles monsignor José H. Gomez, un telegramma di cordoglio a firma del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin. Francesco assicura la propria vicinanza spirituale e le preghiere per le vittime e i familiari colpiti dalla tragedia

Vatican News "Sua Santità Papa Francesco ha appreso con dolore la notizia della sparatoria avvenuta a Monterey Park", lo scrive il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin in un telegramma indirizzato all'arcivescovo di Los Angeles, monsignor José H. Gomez . "Assicurando a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia la sua vicinanza spirituale - si legge nel testo -, Sua Santità si unisce all'intera comunità nel raccomandare le anime di coloro che sono morti all'amorevole misericordia di Dio Onnipotente e implora i doni divini di guarigione e consolazione sui feriti e sulle persone in lutto. Come pegno di forza e di pace nel Signore - assicura il cardinale Parolin -, il Santo Padre invia la sua benedizione". Che cosa è successo a Monterey Park Ancora sconosciuto il movente che ha spinto il cinese Huu Can Tran, di 72 anni, a uccidere 11 persone in una sala da ballo nella città della California, il 22 gennaio scorso, durante le celebrazioni del Capodanno lunare cinese. Gli investigatori hanno scoperto che il sospetto killer, che poi si è suicidato, stava tentando di fabbricare "soppressori di armi da fuoco in casa", ha affermato lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna.